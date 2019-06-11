Isparta
'da alaca sansar ailesi görüntülendi
Isparta'nın Gelendost
ilçesinde elma bahçesine çalışmaya giden aile, 6 bireyli alaca sansar ailesini görüntüledi. Aralarında yavruların da bulunduğu alaca sansarlar, gözden kayboldu.
Gelendost'a bağlı Yaka köyünde oturan Emin Çelik
, eşi ve oğluyla geçen pazar günü elma bahçesine çalışmaya gittiği sırada bahçede birkaç hayvanın gezindiğini fark etti. Hayvanlara yaklaşan Emin Çelik ve ailesi, aralarında yavruların da bulunduğu 6 hayvanla karşılaştı. Cep telefonuyla hayvanları görüntüleyen aile ne olduklarını anlamaya çalıştı. Çeşitli sesler çıkaran aile, hayvanları yanlarına çağırmak için de uğraştı. Alaca
sansar olduğu tahmin edilen hayvanlar daha sonra bahçeden uzaklaştı.
Alaca sansar kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle kokarca olarak da biliniyor. Genelde sürüngen ve tarla kemirgenleriyle beslenen alaca sansarlar zararlılar ve biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor. Alaca sansar, yaşam alanlarının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterleri listesinde yer alıyor. Türkiye
'de genellikle Trakya
, Karadeniz
ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanan alaca sansarın, dünyada ise Güneydoğu Avrupa
, İran
, Afganistan
, Türkmenistan
, Moğolistan
ve Kuzey Çin
'e kadar yayılış gösterdiği biliniyor.
Kaynak: DHA
Emin Çelik
, Gelendost
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