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Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Isparta'da geçen gece alkollü bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahla yaralama olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:33Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada
'da geçen gece alkollü bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahla yaralama olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 02.45 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Toptancılar Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4504. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Eğlence mekanı önünde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Eray E.'nin bir süre önce çıkarıldığı öne sürülen alkollü mekana yürüyerek geldiği ve kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine yaklaştığı görülüyor. Burada Eray E.'nin 6-7 kişilik grup ile kısa süre konuştuğu ve ardından birinin kendisine elle müdahalesi sonrasında belindeki silahı çekerek ateşlediği, silahla vurulan şahısların yere düştükleri ve zanlının daha sonra olay yerinden hızla kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer alıyor. - ISPARTA

Fatih Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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