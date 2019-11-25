Haberler » Güncel » Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi - Haber

Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi

Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

25.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:32Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.
Keziban Çaycı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolaysıyla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
Çaycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2,5 yıldır kayıp olduğunu söyledi.
Kızıyla birlikte Korhan Taştekin'in de kaybolduğunu belirten Çaycı, "Olayla ilgili bir kişi cezaevinde ama ben adaletin sağlanmasını istiyorum, benim çocuğumun yerini nasıl gösterecekse göstersin. Kızım kaybolalı 2,5 yıl oldu, ne ölüsü ne dirisi hiçbir şeyi yok. Ben kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez." dedi.
- Olay
Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017'de kaybolmuş, olayla ilgili 2018'de gözaltına alınan Ali A, tutuklanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:10 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)
22:10 İmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulundu
22:10 Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
22:08 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
22:06 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:48 Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:12:42