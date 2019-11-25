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Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi

Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

25.11.2019 22:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:33
Isparta'da 2017'de kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Kaziban Çaycı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.
Keziban Çaycı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolaysıyla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
Çaycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2,5 yıldır kayıp olduğunu söyledi.
Kızıyla birlikte Korhan Taştekin'in de kaybolduğunu belirten Çaycı, "Olayla ilgili bir kişi cezaevinde ama ben adaletin sağlanmasını istiyorum, benim çocuğumun yerini nasıl gösterecekse göstersin. Kızım kaybolalı 2,5 yıl oldu, ne ölüsü ne dirisi hiçbir şeyi yok. Ben kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez." dedi.
Olay
Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017'de kaybolmuş, olayla ilgili 2018'de gözaltına alınan Ali A, tutuklanmıştı.
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi

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Kaynak: AA


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