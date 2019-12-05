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Isparta'da Antrenöre Brezilya usulü doğum günü sürprizi

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor'da Yardımcı Antrenör Hasan Taşkıran'a Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

05.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:22Isparta'da Antrenöre Brezilya usulü doğum günü sürprizi
1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor'da Yardımcı Antrenör Hasan 'a usulü sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Antrenör Taşkıran'ın 24. yaş gününde teknik kadro ve öğrencileri Brezilya usulü yumurtalı bir sürpriz yaptı. Yapılan kutlama etkinliğinde, sahaya geldiğinde bir anda neye uğradığını şaşıran Taşkıran'a tüm takım kafasından aşağı yumurta atarak, üzerinden un döktüler.

Doğum gününde uğradığı sürpriz ve tatlı saldırı sonrasında zor durumda kalsa da mutlu olduğunu ifade eden Antrenör Taşkıran, "Futbolcu olarak geldiğim kulüpte yönetimimiz, hocalarımız ve sporcu kardeşlerimizle bir aile olduk. Bu ailenin ferdi olduğum için mutluyum. Biraz şok yaşasam da bu sürprizi unutmayacağım" dedi. - ISPARTA

Brezilya, Taşkıran, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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