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Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 20 yaş altı 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 35 bin 826 lira idari para cezası kesildi.

16.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:30
Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye
Isparta 'da araç yarışı izlemek için toplanan 20 yaş altı 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 35 bin 826 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Petek Sanayi Sitesi'nde araç yarışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle 7 aracı trafikten men ederek 924 lira ceza uyguladı.
Yarışı izlemek için toplanan 20 yaş altı 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralını ihlal" ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca toplam 35 bin 826 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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