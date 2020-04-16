Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası
Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 20 yaş altı 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 35 bin 826 lira idari para cezası kesildi.
16.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:30
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Petek Sanayi Sitesi'nde araç yarışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, trafik güvenliği tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle 7 aracı trafikten men ederek 924 lira ceza uyguladı.
Yarışı izlemek için toplanan 20 yaş altı 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralını ihlal" ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca toplam 35 bin 826 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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