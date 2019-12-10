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Isparta'da aranan 42 kişi yakalandı

Isparta'da aranan 42 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

10.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:49Isparta'da aranan 42 kişi yakalandı

'da aranan 42 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu hakkında arama kararı bulunan 42 şüpheliyi yakaladı.


Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, yakalanan şüpheliler arasında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan H.D., "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından olmak üzere 8 dosyadan toplamda 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.Ş., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.K. ve "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan D.Y.'nin de bulunduğu belirtildi. - ISPARTA


Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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