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Isparta'da aranan 44 şahıs yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 10-17 Şubat tarihleri arasında Isparta merkezde aranan 44 şahsı yakalandı.

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:12Isparta'da aranan 44 şahıs yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 10-17 Şubat tarihleri arasında Isparta merkezde aranan 44 şahsı yakalandı.

Aralarında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından toplamda 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A. D., "Yaralama" suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan Ç. D., "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 2 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan Ş. T., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. E. Y. "Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik Etme" suçundan 5 Yıl, 9 Ay hapis cezası ile aranan S.A.'nın da bulunduğu 44 kişi adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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