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Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası düzenliyor.

14.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:10Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek
Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürlükler Arası Turnuvası düzenliyor. Grup kura çekimleri ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyareti esnasında çekildi. İlk kura çekimlerini Bakan Kasapoğlu ile Başkan Başdeğirmen gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kura çekimi sonrasında "Takımlara başarılar diliyorum. Spor güzel, spor dostluk demektir. Müsabakalarda centilmence oynamayı hiçbiriniz eminim ki ihmal etmiyorsunuz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kura çekimleri ile birlikte müsabakalarda yer alacak tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belediyemizin organize etmiş olduğu futbol turnuvasına ait gurupların çekilişlerini yaptık. 16 takım mücadele edecek, bu takımlardan birisi Belediye Meclis Üyelerimizden oluşturuldu. 25 Kasım'da Milli Egemenlik Stadında müsabakalarımız başlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı müsabakalara davet ediyoruz. Güzel bir spor etkinliği olacak. Hem kaynaşmayı hem sporu, hem de sağlıklı hayatla alakalı güzel şeyleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Birinci olan takımımıza ödülümüz olacaktır. Güzel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Arkadaşlarımız arasında bir kaynaşma olacaktır. Bu sporu da gençlerimize örnek olacak şekilde çok centilmence sonuçlandırarak örnek olacak bir çalışma olması dileğiyle takımlarımıza başarılar diliyorum" görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 gurupta mücadele edeceği futbol müsabakaları 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Milli Egemenlik Stadında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve yine aynı gün Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü arasında oynanacak maçlarla başlayacak. 4 hafta sürecek olan karşılaşmalar sonucunda toplam 32 maç gerçekleştirilecek. İlk 3'e giren takımlara kupa ve madalya takdiminde bulunulacak.

16 takımdan oluşan ve 4 gurupta mücadele edecek takımların isimleri ve gurupları şu şekilde;

A GRUBU

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

B GRUBU

İşletme Müdürlüğü

Çevre ve Koruma Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri-Bilgi İşlem Müdürlüğü

C GRUBU

Güvenlik Birimi

Fen İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

D GRUBU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye Meclisi Üyeleri

İtfaiye Müdürlüğü

Hal Müdürlüğü - ISPARTA

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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