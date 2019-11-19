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Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:20Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıfı öğrencisi Güleda Cankel ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından bıçaklanan Cankel, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polislerin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Zafer P. daha sonra polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cankel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Bu sırada genç kızın yakınları gözyaşı döktü. Cankel'in memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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