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Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:34Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıfı öğrencisi Güleda Cankel ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bıçaklanan Cankel, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polislerin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Zafer P. daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cankel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada genç kızın yakınları gözyaşı döktü.
Tabutunun üzerine gül tomurcuğu bırakıldı
Muğla'ya getirilen Güleda Cankel'in cenazesi ilk olarak Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
Helallik alındıktan sonra tabutun üzerine Güleda'nın geçen yaz evlenen ablasının düğününde giydiği elbisesi örtüldü.
Ardından Ortaköy Camisi'ne getirilen genç kızın tabutunun üzerine bu kez bir gül tomurcuğu bırakıldı.
Cenaze töreninde gözyaşı döken anne Vefaret ve baba Mustafa Cankel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.
Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenaze, Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye Güleda'nın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve daire müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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