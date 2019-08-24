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Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

24.08.2019 01:24 Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi'ndeki lunapark girişinde midye satışı yapan S.Ö. ile K.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ö, K.S, lunaparkta çalışan İ.O. bıçakla, A.Y. darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.Y. ile S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zafer Mahallesi, Isparta, Yalvaç, Güncel

Kaynak: AA

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