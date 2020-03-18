Isparta'da bir ayda 238 araç trafikten men edildi
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Personel Taşımacılığı Denetimi" yapıldı.
18.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Personel Taşımacılığı Denetimi" yapıldı. Yapılan denetimlerde 22 bin 813 araç kontrol edilirken 702 araç sürücüsüne 411 bin 958 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 28 sürücü belgesi geri alınırken 238 araç trafikten men edildi. Meydana gelen kazalarda 12 yaralamalı, 2 maddi hasarlı trafik kazalarında 22 vatandaş yaralandı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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