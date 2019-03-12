Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/isparta/' title='Isparta'>Isparta</a>'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.<br><br>İl <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emniyet-mudurlugu/' title='Emniyet Müdürlüğü'>Emniyet Müdürlüğü</a> Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vatan-mahallesi/' title='Vatan Mahallesi'>Vatan Mahallesi</a>'nde H.A'ya ait eve operasyon düzenledi.<br><br>Evde yapılan aramada 29 ruhsatsız silah bulundu.<br><br>H.A. gözaltına alındı.