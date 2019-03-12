12 Mart 2019, 18:46
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Isparta'da Bir Evde 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Isparta

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Vatan Mahallesi'nde H.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 29 ruhsatsız silah bulundu.

H.A. gözaltına alındı. Vatan Mahallesi, Isparta, Güncel
Kaynak: AA