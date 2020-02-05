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Isparta'da bir haftada aranan 37 kişiyi yakalandı

Isparta'da, aralarında küçükbaş hayvan hırsızlığı-konut dokunulmazlığını ihlal ve diğer hırsızlık olaylarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 37 kişi polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

05.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:43Isparta'da bir haftada aranan 37 kişiyi yakalandı
'da, aralarında küçükbaş hayvan hırsızlığı-konut dokunulmazlığını ihlal ve diğer hırsızlık olaylarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 37 kişi polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahısların gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, il merkezinde 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonucunda, aralarında "Barınak Yerlerinde Bulunan Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.K., "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan H.S., "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.Y. ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 37 kişi yakalandı.

Polisin yakaladığı şahısların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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