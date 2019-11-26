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Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Isparta'da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.

26.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
'da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Polisin 18 - 24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 'Yaralama' ve 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.N. - 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.M. 'Yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.D., 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan V.B. ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.'nin de aralarında bulunduğu 43 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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