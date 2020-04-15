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Isparta'da, cezaevinden tahliyeler başladı (2)

425 HÜKÜMLÜYE SALGIN HASTALIK İZNİTBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından Isparta'daki cezaevlerinden tahliyelerle ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

15.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:58
Isparta'da, cezaevinden tahliyeler başladı (2)

425 HÜKÜMLÜYE SALGIN HASTALIK İZNİ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından Isparta 'daki cezaevlerinden tahliyelerle ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında şöyle denildi: "Kamuoyunda İnfaz Yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15/04/2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza bağlı infaz kurumlarında derhal işlemlere başlanmış Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda barınmakta olan hükümlülerimizle ilgili aynı gün yapılan çalışmalar neticesinde 425 hükümlü alınan tedbirler çerçevesinde salgın hastalık iznine gönderilmiştir. Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında barınmakta olan hükümlülere ait infaz dosyalarının ise zaman mefhumu gözetilmeksizin işlemlerine devam edilmektedir. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Başsavcı, Isparta, Güncel
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