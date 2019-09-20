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Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu

Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef olduISPARTA - Isparta'da küçükbaş hayvanların bulunduğu besihanede çıkan yangında 2 hayvan telef oldu.

20.09.2019 00:36
Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu
ISPARTA - Isparta'da küçükbaş hayvanların bulunduğu besihanede çıkan yangında 2 hayvan telef oldu.
Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bozanönü köyü yolu üzerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Yakup Yıldız'a ait besihanede nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbardan kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı.
Yapılan incelemede, çıkan yangın sonucu 2 küçükbaş hayvanın yanarak telef olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu ayrıca, besihanede de maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangın kesin çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.
Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu

İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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