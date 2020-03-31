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Isparta'da çocuklar için alınan yasak kararı genişletildi

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar, market ve pazar yerlerinin dışında ekmek fırınları, bakkal, fast food dükkanları, eczane, manav ve kırtasiyelere de alınmayacak.

31.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:08
Isparta'da çocuklar için alınan yasak kararı genişletildi
Isparta 'da korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar, market ve pazar yerlerinin dışında ekmek fırınları, bakkal, fast food dükkanları, eczane, manav ve kırtasiyelere de alınmayacak.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan kurul, daha önceki çocukların pazar yerleri ve marketlere girişlerini yasaklayan kararını genişletti. Yeni karara göre çocuklar, ekmek fırınları, büfe, bakkal, manifatura, manav, kırtasiye, fast food dükkanları ve eczane gibi yerlere de giremeyecek.

Yoğun caddelere park yasağı

Ayrıca kurul, il merkezindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 114. Cadde, 113. Cadde Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesi'nde araçların duraklama yapması ve park etmesini yasakladı. - ISPARTA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Isparta'da çocuklar için alınan yasak kararı genişletildi - Haberler

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