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Isparta'da damat dehşeti: 3 ölü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde damat tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ile aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü.

15.08.2019 19:58 Isparta'da damat dehşeti: 3 ölü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde damat tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ile aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 17.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya'da yaşayan R.D., tartıştığı eşi ve kayınpederi ile konuşmak üzere köye geldi.

Konuşmak için Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel'den de yardım isteyen R.D., köyde görüşmek üzere eşi A.A. ve O.A.'nın yanına gitti.

Konuşma sırasında aralarında tartışma çıkan grupta, damat R.D., eşi A.A., kayın pederi O.A. ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i vurdu.

Olayın ardından damat R.D.'nin bölgeden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu firar ettiği belirlenen damatla ilgili çalışma başlatıldı. Katil zanlısı damat, olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Gelendost ilçesi sınırlarında jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin ise gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere morga sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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