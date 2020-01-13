Haberler » Spor » Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu - Spor

Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi.

13.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:46Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi.

Minikler (karma) ve Yıldızlar (kız-erkek) ferdi müsabakalarına katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda derece elde eden sporcular, madalyayla ödüllendirildi.

Dart Isparta İl Temsilcisi Barış Zorlu, yarışmada derece alan sporcuları kutlayarak Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Turnuvası'nda başarılar diledi. Müsabakalardaki sıralama ise şöyle gerçekleşti;

Minikler:

1. Gökhan Kılıç, 2. Nisa Gülal, 3. Nihat Kılıç.

Yıldız Kızlar:

1. Tuana Betül Geniş, 2. Pembe Nur Naltı, 3. Rümeysa Gömük.

Yıldız Erkekler:

1. Muhammet Kılıç, 2. Gökhan Kılıç, 3. Müslim Tekin. - ISPARTA

Isparta, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:28  Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi - Spor
18:26  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor
18:19  Cenk Tosun'un Crystal Palace'la İlk Antremanı - Spor
18:19  Nikola Vlasic'in 2019-20 Rusya Premier Ligi'nin İlk Yarısında Attığı Tüm Goller - Spor
18:19  Juventus'un Roma'ya Attığı En Güzel Beş Gol - Spor
18:12  Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Spor
17:53  İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Spor
17:39  Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! - Spor
16:45  Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Spor
16:17  İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Spor
13.01.2020 18:37:29