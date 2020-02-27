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Isparta'da deprem anı kamerada

ISPARTA'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle korku yaşayan bazı vatandaşlar sokağa indi.

27.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:46Isparta'da deprem anı kamerada

ISPARTA'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle korku yaşayan bazı vatandaşlar sokağa indi. anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Deprem dün saat 22.20 sıralarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 2.9, merkez üssünü ise Burdur'un Ağlasun ilçesi olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3, merkez üssünü de merkeze bağlı Yakaören köyü olarak duyurdu. Yüzeye yakın bir noktada kaydedilen ve yaklaşık 10 saniye süren deprem Isparta kent merkezinde ciddi şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden sokağa indi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. İş yerinde deprem anını yaşayanların hızla yerlerinden kalkıp, dışarı çıktığı anlar görüntülerde yer aldı.



Isparta, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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