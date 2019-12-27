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Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası

Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:12 Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi ortopedi ve travmatoloji servisinde görevli Operatör Doktor Yetkin Doğan, hasta Ş.K'den röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K, güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı.
Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K, bu kez tartıştığı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darbetti. Hastane çalışanlarının vermesiyle olay yerine gelen polis, Ş.K'yi gözaltına aldı.
Başhekim Feridun Ruşen , yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşlarına yapılan saldırının sağlık camiasını üzdüğünü bildirdi.
Tek amacı şifa dağıtmak olan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadığını aktaran Keskin, "Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır. Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Meslektaşıma yapılan saldırı kabul edilemez. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi, Isparta, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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