Isparta'da düğün salonlarında maytap yasağı

Her ay Isparta 'da düzenli olarak bir ilçede gerçekleştirilen muhtarlar toplantının Şubat ayı oturumu Gelendost ilçesinde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlendi. Vali Seymenoğlu kapalı mekanda yapılan düğünlerde yanıcı özelliği olan maytap ve meşale benzeri materyallerin kullanımının Valilik kararıyla yasaklandığını söyleyerek muhtarların da bu yasaklama konusunda vatandaşları bilgilendirmesini istedi.İlçede ilk olarak Gelendost Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada görevine yeni başlayan Kaymakam Pınar Uz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.Ardından muhtarlar toplantısına geçen Vali Seymenoğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek beraberinde bulunan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine taleplerin çözümü konusunda talimat verdi ve gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Toplantıda muhtarların görev ve sorumlulukları konusunda bilgiler de aktaran Vali Seymenoğlu, muhtarların vatandaşların talep ve önerililerini kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle en hızlı şekilde çözerek hizmetlerin aksamamasında önemli görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu kapalı mekanda yapılan düğünlerde yanıcı özelliği olan maytap ve meşale benzeri materyallerin kullanımının Valilik kararıyla yasaklandığını söyleyerek muhtarların da bu yasaklama konusunda vatandaşları bilgilendirmesini istedi. Vali Seymenoğlu, "Aksi takdirde idari para cezası var. Bunun kullanımına olanak sağlayan düğün salonu için ayrı bir ceza, bunu isteyen düğün sahibi için de ayrı bir cezası var. Bunu niye yaptık? Bin kişi bir salona toplanıyor, ardından maytap veya meşale benzeri şeyler yakılıyor, bu sağlık şartları açısından çok sıkıntılı bir şey. İkincisi yakılınca havaya ateşler saçılıyor, nereye düşerse yakıyor. Çok tehlikeli bir şey. Kimse bunu getirip düğün salonlarında kapalı mekanlarda kullanmaya çalışmasın" dedi."Üreme döneminde avladığımız kerevitler Eğirdir'e yapılmış en büyük kötülük"Yasadışı kerevit avcılığı konusunda da önemli uyarılarda bulunan Vali Seymenoğlu, "Kaçak avcılıkla ilgili denetimlerimiz artarak devam ediyor. Yapılan her operasyonun görüntüsü bende var. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımızın gönderdiği görüntüler beni çok üzdü. Bir tane kerevit diyoruz ama arkasını açıp bakınca binlerce yumurta. Üreme döneminde avladığımız kerevitler Eğirdir'e yapılmış en büyük kötülük. Aynı zamanda binlerce canlıyı öldürmek demek. Bu konuya insani olarak bakmak lazım, bu gölün her şeyinden faydalanıyoruz, o yüzden hep beraber korumamız lazım. Bir başkası gelip gölümüzü kurtarmayacak bunu biz yapmalıyız." dedi.Vali'den şehit ailesine ziyaretToplantı sonrasında 2007 yılında Tunceli'de şehit olan Üstçavuş Atilla Şener'in babası İsmail Şener'i evinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu aile bireylerine taziyelerini ileterek edilen duaya eşlik etti.İlçe merkezindeki programının ardından Hacılar köyüne geçen Vali Seymenoğlu vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi, iletilen taleplerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi. Uzun süre vatandaşlarla sohbet eden Vali Seymenoğlu ardından traktörlerin römork arkalarına takılmak için İl Özel İdaresince alınan reflektörleri köy muhtarına teslim ederek reflektör olmayan römorklara takılmasını istedi. - ISPARTA