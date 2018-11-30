Isparta'da Eğitim Toplantısı

Isparta
'da eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu
başkanlığında yapılan toplantıda, güvenlik konusundaki önleyici tedbirler ve eğitim kalitesinin daha da arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seymenoğlu, okullar ve çevresinde yaşanan olumsuzlukları çözmek için var güçle çalıştıklarını belirtti.
Eğitim kalitesinin iyi olmasının durmalarını gerektirmediğini ifade eden Seymenoğlu, yapılan başarılı çalışmaları bir adım daha öteye taşıma amacında olduklarını kaydetti.
"Eğitim konusunda bizi bunaltın"
Eğitimde güvenlik konusunda herkesin çok duyarlı olması gerektiğini aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:
"Eğitim konusunda bizi bunaltın. Beni bunaltın ki ben de bizimle beraber bu sorumluluğu alan arkadaşlarımı bunaltayım. Kötü niyetli kişilere karşı bir gencimizi bile kurtarsak ne mutlu bize. Kilometrelerce yol varsın yapmayalım, metrelerce köprüler yapmayalım, güzel güzel makam odalarımızı yapmayalım, ama ana babalar için bu kadar kıymetli, özel ve önemli olan bir çocuğumuzu bile olumsuzluklara karşı koruyabilirsek yeterli. Herhangi bir yasa dışı durum karşısında sizler olaya direk müdahil olmayın derhal güvenlik kuvvetlerine bilgi verin, onlar gerekli işlemleri derhal yapacaktır. İhbarlarda ihbarcı kesinlikle gizli tutuluyor bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın."
Seymenoğlu, Adrese Dayalı Kayıt Sistemi uygulamasının okullar arasındaki nitelik farkını azaltmada etkili olacağını belirterek, tüm öğrencilerin aynı seviyede başarılı olabilmeleri için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.
Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
Ömer Seymenoğlu,Isparta