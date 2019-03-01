Isparta'da Elektrik Tüketim Oranı Yüzde 20 Arttı

CK Enerji Akdeniz
Elektrik'in Gayrimenkul Enerjisi Raporu'na göre geçen sene 2017'de Isparta
'da elektrik tüketiminde yüzde 20'lik bir artış olduğu bildirildi.
CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporuna göre 2018 yılında Isparta'daki gayrimenkul sektörü ve elektrik tüketimindeki değişim görüldü. Rapora göre geçen yıl 2017'ye göre taşınma sayısı yüzde 8'lik bir düşüşle yaklaşık 20 binlere geriledi.
Isparta'da hem yeni hem de ikinci el konuta taşınmada geçen yıla göre azalma görüldü. Buna karşılık taşınma sayısında 2017'ye göre düşüş yaşanırken il genelinde elektrik tüketiminde yüzde 20'lik bir artış oldu. Isparta'da temmuz ayında elektrik tüketimi 107 bin 996 kilovatsaat ile rekor kırdı.
Toplam elektrik tüketiminin yüzde 55'i Isparta'nın Merkez
ilçede tüketilirken en çok tüketimin olduğu ikinci ilçe 103 milyon kilovatsaat ile Eğirdir
oldu. Yüzde 9'u Yalvaç
'ta, yüzde 7'si Gelendost
'ta gerçekleşti. Yeni konutta en az hareketin olduğu ilçe ise sadece 12 taşınma ile Yenişarbademli
oldu.
Rapora göre, 2018'de Isparta genelinde 664 abone kentsel dönüşüm için tahliye talebinde bulundu. En çok tahliye başvurusu 317 ile merkez ilçede, 143'ü Yalvaç'tan ve 104'ü Sütçüler
'den geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında en az tahliye talebinin olduğu ilçe ise 4 adet ile Aksu
, 7'şer adetle Yenişarbademli ve Gönen
ilçeleri oldu.
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan bir şirket olarak Isparta'daki gayrimenkul hareketinin kendileri için çok değerli bir veri olduğuna ifade etti.
Taşınma ve kentsel dönüşüm verilerinin kentteki hareketin boyutları, hangi bölgelerin geliştiği konusunda bilgi verdiğini belirten Değerli, "Bu veriler aynı zamanda gayrimenkul ve hizmet sektöründe çalışan birçok kurum için yatırımlara yön verecek değerde. Memnuniyet ile gördük ki şimdiden raporumuz merakla beklenen ve takip edilen bir çalışmaya dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA