Haberler » Güncel » Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü - Haber

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

09.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:46Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü
'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.
Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.
Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.
Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18  İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Haber
18:18  Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Haber
18:16  /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Haber
18:16  Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
18:09  Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:22:48