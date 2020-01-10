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Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 6 hastadan birinin ölmesi

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 6 hastadan birinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.

10.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:22Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 6 hastadan birinin ölmesi
'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 6 hastadan birinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.
İl Sağlık Müdürü Mehmet , yaptığı yazılı açıklamada, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesinde iki odada toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti.
Hastaların 6'sının henüz belirlenemeyen bir nedenden fenalaşması sonucu yoğun bakıma alındığını dile getiren Karakaya, bir hastanın yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Diğer hastaların durumunun iyi olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz
tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla
paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."
Isparta'da mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) dün yaşamını yitirmişti.

Şehir Hastanesi, Karakaya, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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