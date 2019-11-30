Haberler » Güncel » Isparta'da epilepsi hastası Emirhan yardım bekliyor - Haber

Isparta'da epilepsi hastası Emirhan yardım bekliyor

Isparta'nın Atabey ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Süzü, doğuştan epilepsi hastası evladı Emirhan Süzü'nün sağlığına kavuştuğu günlerin hayaliyle yaşıyor.

30.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:34Isparta'da epilepsi hastası Emirhan yardım bekliyor
'nın ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Süzü, doğuştan epilepsi hastası evladı Emirhan Süzü'nün sağlığına kavuştuğu günlerin hayaliyle yaşıyor.

Aslen Muşlu olan ve 20 yıl önce yerleştiği Isparta'da inşaat işçiliği yapan Mehmet Süzü, epilepsi hastası evladı 4 yaşındaki Emirhan Süzü'nün tedavisi için yardım bekliyor.

Asgari ücretle geçimini sağlayan ve çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle maddi imkansızlıklar içinde olan Süzü, evladının da arkadaşları gibi koşup, oynayacağı günleri umut ediyor.

Baba Süzü AA muhabirine, devlet büyüklerinden yardım eli beklediğini söyledi.

Emirhan'ın hastalığının tedavisini üstlenecek bir doktor bulmakta zorlandığını belirten Süzü, Emirhan'ın sürekli yatağa bağımlı halede yaşadığını, yürüyemediğini ve sağlığına kavuşturmak için çok emek sarf ettiklerini ancak bir sonuca ulaşmadıklarını aktardı.
-"O da arkadaşları gibi gezmek, koşmak istiyor"
Oğluna destek olunması halinde iyileşeceğini belirten Süzü, "Ben oğlumun iyi olacağına inanıyorum, benim elimden ancak bu kadar geliyor. İnşallah evladım iyi olur. Ben onun iyi olmasını istiyorum, yürüyüp koşmasını istiyorum. Çünkü o da arkadaşları gibi gezmek, koşmak istiyor. Emirhan'ın da yaşamaya hakkı var. Ben ona istediği yaşamı veremeyebilirim. Elimden bu kadar geliyor. Emir belki iyileşir de ileride vatanına milletine hakim olur, savcı olur, bu vatana yaralı bir insan olur." ifadelerini kullandı.

Isparta, Atabey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:19 Flash!!
20:18 Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı
20:11 Filistin'de Hz. İsa'nın beşiğinin parçasının gelişi kutlandı - BEYTULLAHİM
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
20:08 Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:41 HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
19:08 Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 20:22:23