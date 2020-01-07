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Isparta'da eşsiz kar manzarası

ISPARTA'da bulunan Gölcük Krater Gölü ve Milas Millet Bahçesi'nde kar yağışının ardından etkileyici manzara ortaya çıktı.

07.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:53 Isparta'da eşsiz kar manzarası

ISPARTA'da bulunan Krater Gölü ve Millet Bahçesi'nde kar yağışının ardından etkileyici manzara ortaya çıktı.

'nın Yakaören köyü sınırları içerisinde bulunan Milas Millet Bahçesi ve hemen yakınında bulunan Gölcük Krater Gölü, kar yağışının ardından eşsiz bir görünüme büründü. Isparta Valiliği tarafından geçen günlerde yenileme çalışmaları yapılan Milas Millet Bahçesi'nde ortaya çıkan manzaralar hayran bıraktı. Isparta Valiliği tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda beğeni aldı.Paylaşılan fotoğraflar hakkında yapılan açıklamada, "Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Millet Bahçesi kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçen yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yazın doğa severlerin uğrak yeri olacak Milas Millet Bahçesi kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta'nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yer alan Milas Millet Bahçesi, Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alıyor" denildi.



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Kaynak: DHA

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