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Isparta'da evinde eşiyle ölü bulunan kadın toprağa verildi

Isparta'daki evlerinde uzman çavuş olan eşiyle ölü bulunan kadın, Osmaniye'de defnedildi.

19.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:54Isparta'da evinde eşiyle ölü bulunan kadın toprağa verildi
'daki evlerinde uzman çavuş olan eşiyle ölü bulunan kadın, 'de defnedildi.
Akrabaları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Ebru Öztürk'ün cenazesi, Güvenç Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi, Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, 17 Kasım'da Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katındaki evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Osmaniye, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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