Isparta'da feci kaza; 1 ölü 3 yaralı

Isparta'da feci kaza; 1 ölü 3 yaralıIsparta'nın Yalvaç ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

04.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:52
Isparta'da feci kaza; 1 ölü 3 yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde saat 00.00 sıralarından meydana geldi. Hüyüklü'den Yalvaç'a gitmek için hareket eden Mustafa Doğru'nun (24) kullandığı 32 AR 311 plakalı otomobile Isparta- Yalvaç Karayolu'na çıkmaya çalıştığı sırada Yalvaç istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen aşırı süratli otomobil çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobil çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklenirken araçta bulunan ve arka koltukta oturan sürücü Mustafa Doğru'nun annesi Faden Doğru (52) camdan fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Doğru ile babası Mustafa Doğru ağır yaralı olarak ambulans ile Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı hız yaparak kazaya neden olan sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan ve ismi açıklanmayan yolcu da ayağından yaralandı. Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan yaralı yolcu, jandarma ekipleri tarafından bahçelerin arasında gizlenirken bulunup hastaneye götürüldü. Kazada olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan otobüs durağının zarar görmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta’da feci kaza; 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: DHA

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