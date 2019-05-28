Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları

Isparta
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen 2 operasyonda, eski il halk eğitim müdür yardımcısı Mehmet G. ile Eğirdir
ilçesinde kuyumcu olan Bekir Mustafa K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Isparta
, Güncel
Kaynak: AA