05.07.2019 18:25
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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

Isparta

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Isparta, Güncel

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