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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

16.08.2019 21:41 Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Eğirdir ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan H.T. ve D.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eğirdir, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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