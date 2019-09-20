Haberler » Güncel » Haber

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

20.09.2019 17:46Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı ve kesinleşmiş 3 yıl 9'ar ay hapis cezası bulunan M.K ve U.T gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K ve U.T. tutuklandı.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:41 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
18:41 Dalgıçlar, dicle nehri'nde saatlerce çöp topladı
18:41 Irak'a ait tarihi eserler törenle teslim edildi
18:40 Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
18:39 Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı
18:38 Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi
18:38 Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı