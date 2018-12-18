Isparta'da Fetö Şüphelisi Yol Uygulamasında Yakalandı

Kaynak: AA

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, trafik uygulamasında yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılara yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, trafik uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki F.A'nın, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.Şüpheli F.A, gözaltına alındı.