04.07.2019 17:24
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Isparta'da FETÖ ve PKK operasyonlarında 3 tutuklama

Isparta

ISPARTA'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ISPARTA'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde Isparta genelinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
PKK/KCK/YPG terör örgütüyle mücadele kapsamında ise haziran ayı içerisinde 13 şüpheli 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


- Isparta
Kaynak: DHA
Isparta, PKK, Güncel

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