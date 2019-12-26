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Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu

Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'ni 3-0 yenerek il birincisi oldu.

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:59 Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu
Okullar Arası Yıldız Kızlar İl Birinciliği'nde IYAŞ Orta Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'ni 3-0 yenerek il birincisi oldu.

Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde oynanan maçta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, TED Koleji'ni 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

IYAŞ Selçuklu, Nazmi Toker'i 3-0, Nazmiye Demirel'i 3-2 ve Halıkent Orta Okulu'nu 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. İkinci grupta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Bahçeşehir'i 3-0, Yalvaç'ı 3-0, Şehit Burhan Açıkkol'u 3-0 ve Fatih Orta Okulu'nu 3-2 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Yarı finalde Nazmiye Demirel'i de ve finalde TED Koleji'ni 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, il şampiyonu oldu.

Müsabakalar sonunda Okul Müdürü Ramazan Tezcan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ubeyde Deşik, Tuğçe Tığlı Yıldız ve öğrencilerini kutladı.

IYAŞ Selçuklu Orta Okulu Yıldız Kız Voleybol Takımını şampiyonluğa taşıyan kadroda ise, Safiye Irmak, Damla Dursun, Zeynep Bardakçı, Feyza Çetin, Rümeysa Sarıdoğan, Ahsen Yalçın, Yasemin Dursun

Simanur Öztürk, Zeynep Sude Gürdal ve Fazilet Rümeysa Daşdemir isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Türk Eğitim Derneği, Selçuklu, voleybol, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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