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Isparta'da ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri durduruldu

Isparta'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Isparta'da ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri durduruldu
Isparta 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, insanların birbirleriyle çok yakın mesafede bulunduğu ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

Ekmeklere ambalaj zorunluluğu

Ayrıca kurulda, ekmek ve ekmek çeşidi ürünlerinin tüketicinin doğrudan temasının engellenmesi amacıyla hazır ambalajlı olarak satılmasına ve ambalajlama sırasında gerekli hijyen tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Personel ve servis araçları yarı kapasite yolcu alacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı bir başka karar ise personel ve servis araçlarıyla ilgili oldu. Karara göre kentteki personel ve servis araçları yolcu kapasitelerinin yüzde 50 oranında yolcu taşıyabilecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. - ISPARTA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Isparta'da ganyan ve iddia bayilerinin faaliyetleri durduruldu - Haberler

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