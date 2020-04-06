Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

06.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:17
Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın
Isparta 'da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı'nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

sparta'da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması ve yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan önledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mimar Sinan Caddesi, İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:26: İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler - Haberler 12:25: Talas'ta tedbirlere uymayan 25 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası - Haberler 12:25: Koronavirüs salgınını 'kitlesel histeri' olarak niteleyen ABD'li pastör, Covid-19'dan öldü - Haberler 12:23: Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor - Haberler 12:22: Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları kırıldı, çatılar uçtu - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:37: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı - Haberler 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin