- Isparta'da gözlem altında tutulacak kişi sayısı 608'e çıkacak- 84 kişiyi taşıyan uçak Isparta'ya...
- Isparta'da gözlem altında tutulacak kişi sayısı 608'e çıkacak 84 kişiyi taşıyan uçak Isparta'ya indi, 2 yeni uçak daha iniş yapacak Umre ibadetinden dönenleri taşıyan ikinci uçak da akşam saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi.
16.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:44
- Isparta 'da gözlem altında tutulacak kişi sayısı 608'e çıkacak84 kişiyi taşıyan uçak Isparta'ya indi, 2 yeni uçak daha iniş yapacak
ISPARTA - Umre ibadetinden dönenleri taşıyan ikinci uçak da akşam saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 84 yolcu polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında umre ibadetinden dönenlerin gözlem altına alınma işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na öğlen saatlerinde inen 180 kişiyi taşıyan uçağın ardından akşam saat 20.00'da da 84 kişilik başka bir umre kafilesini taşıyan uçak iniş yaptı. Uçaktaki yolcular sağlık ekipleri tarafından taramadan geçirildikten sonra polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi. Kafile burada otobüslerden inerek, eşyalarıyla birlikte 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları odalara yerleştirildi.Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde 172'şer umre yolcusu taşıyan iki uçağın daha Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi. İki uçaktaki toplam 344 yolcu da Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilecek. Yeni kafilelerin de Isparta'ya ulaşmasının ardından kentte gözlem altına alınacak kişi sayısı 608'e çıkacak.
ISPARTA - Umre ibadetinden dönenleri taşıyan ikinci uçak da akşam saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 84 yolcu polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında umre ibadetinden dönenlerin gözlem altına alınma işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na öğlen saatlerinde inen 180 kişiyi taşıyan uçağın ardından akşam saat 20.00'da da 84 kişilik başka bir umre kafilesini taşıyan uçak iniş yaptı. Uçaktaki yolcular sağlık ekipleri tarafından taramadan geçirildikten sonra polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi. Kafile burada otobüslerden inerek, eşyalarıyla birlikte 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları odalara yerleştirildi.Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde 172'şer umre yolcusu taşıyan iki uçağın daha Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi. İki uçaktaki toplam 344 yolcu da Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilecek. Yeni kafilelerin de Isparta'ya ulaşmasının ardından kentte gözlem altına alınacak kişi sayısı 608'e çıkacak.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Isparta'da gözlem altında tutulacak kişi sayısı 608'e çıkacak- 84 kişiyi taşıyan uçak Isparta'ya...
Etiketler : Süleyman Demirel, Isparta, Umre, 3. Sayfa
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