Isparta'da 'Gül Kenti' Güneykent'e Özel Pul Koleksiyonu

20 Kasım 2018 Salı 15:34



20 Kasım 2018 Salı 15:34

Isparta'nın gül bahçesi olarak nitelendirilen ve 'gül kenti' olarak anılan Güneykent'te, belediyenin girişimleriyle, PTT tarafından kasabaya özel 4 çeşit pul basımı yapıldı. Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Dört farklı görüntü ve değerde basılmış olan belediye pulları posta gönderilerine Güneykent adına anlam ve değer katacak" dedi.Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasında belediyenin 'gül' ve 'Yunus Emre' konusundaki markalaşma girişimleri sonucu PTT tarafından özel pul basımı yapıldı. 'Gül kenti' olarak anılan Güneykent Belediyesinin girişimleriyle basılan 4 çeşit pulda; Güneykent belde girişi, gül bahçesi, Güneykent Belediyesi logosu ve beldedeki meydanda bulunan Yunus Emre heykeli fotoğrafı yer aldı. Basılan özel pulların, 6 TL, 2 TL, 1 TL ve 50 kuruşluk ödemeler karşılığı yapıştırılan pullar olduğu gözlendi."Güneykent adına anlam ve değer katacak"Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "Gül kenti Güneykent, PTT pullarında belediyemizin gül ve Yunus Emre konusunda markalaşma sürecinde son hamlesi belediye logolu, gül bahçesi fotoğraflı, Yunus Emre görüntülü ve meşhur gül bahçesine giriş kapısı Gül Kenti Güneykent tagının yer aldığı fotoğraflar ile özel pullar basıldı. Dört farklı görüntü ve değerde basılmış olan belediye pulları posta gönderilerine Güneykent adına anlam ve değer katacak. Pullarımızın tesliminde bizatihi ziyaretimizde bulunan PTT Başmüdürüm Yaşar Bey'e, Adem Bey'e ve Hüseyin Bey'e kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gül de bir iz Güneykent, gülde biriz Güneykent" dedi.Başkan Gözgün ayrıca, "Tüm haber bekleyen herkesin haber ve müjdelerinin Gülistan olması dileklerimle" ifadelerini kullandı. - ISPARTA