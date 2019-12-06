Haberler » Güncel » Isparta'da Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak - Haber

Isparta'da Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak

Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine valiliğin başlattığı soruşturma, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından sürdürülecek.

06.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:12Isparta'da Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak
Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine valiliğin başlattığı soruşturma, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından sürdürülecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası bazı kamu görevlilerinin ihmalinin bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi üzerine valilik tarafından başlatılan soruşturmada görevlendirilen Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, çalışmasını tamamlandı.
Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin ele alındığı ayrıntılı bir durum tespiti yapılan soruşturma dosyasında, zanlı Zafer P'nin, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi.
Soruşturmayı bakanlık devraldı
İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişler devraldı.
Bakanlıkça görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.
- Olay
Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçakla öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
Olayda bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine ise Isparta Valiliğince idari soruşturma başlatılarak bir vali yardımcısı görevlendirilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20 Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı - Haber
11:20 Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı - Haber
11:20 Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede - Haber
11:15 AK Parti'li Bulut'tan gazetecilere ziyaret - Haber
11:15 Darbe gecesi Diyarbakır'daki 198 hakim ve savcıdan sadece 13'ü FETÖ'cü değilmiş - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
6.12.2019 11:23:32