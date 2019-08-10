Haberler» Güncel» Haber

Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz

Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

10.08.2019 11:16 Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz
Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Arefe günü (bugün) ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın ilk 3 günü otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30'da başlayacak. - ISPARTA

Kurban Bayramı, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02   Danimarka'da bir haftada ikinci patlama
12:02   Tel örgülerin arkasında meslek öğreniyorlar
12:02   Önce kanserden sonra fazla kilolarından kurtuldu
12:02   Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
12:02   Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
12:02   Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi
12:01   - Tüm Hacı Adayları Arafat'ta