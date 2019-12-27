Haberler » Güncel » Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti - Haber

Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu, muayene için gelen ve kendisini başka bir doktor ile karıştıran Ş.K. tarafından darbedildi.

27.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:55 Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu, muayene için gelen ve kendisini başka bir doktor ile karıştıran Ş.K. tarafından darbedildi. Ş.K. gözaltına alınırken, Uslu saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında hastane poliklinik bölümünde meydana geldi. İddiaya göre başka bir doktora muayene olan Ş.K., hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden geldi. Kendisini muayene eden doktoru arayan Ş.K, bu sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu ile karşılaştı. Ş.K., Uslu'yu kendisini muayene eden doktor zannetti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., Uslu'ya saldırdı. Darbedilen Uslu, 'Beyaz kod' çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri Uslu'yu kurtarırken, polise de durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri Ş.K.'yı gözaltına alırken, Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu aldı.

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Hastane Başhekimi F. Ruşen Keskin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Uslu, bugün poliklinik yaptığı esnada hastanemizin başka bir polikliniğinde tetkikleri devam eden erkek hastanın saldırısına uğradı. Fiziksel şiddete maruz kaldı. Doç. Dr. Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı, sağlık camiası olarak bizleri çok üzmüştür. Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Olayın sonuna  kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.

Doç. Dr. Mustafa Uslu ise Ş.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.



Şehir Hastanesi, Mustafa Uslu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:27   Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber
23:27   İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haber
23:27   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan körfez hereke halı ve ipekli dokuma fabrikasını ziyaret etti - Haber
23:26   CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Haber
23:26   Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
27.12.2019 23:29:36