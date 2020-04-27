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Isparta'da havaların ısınmasıyla caddelerde yoğunluk arttı

Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte haftanın ilk günü şehir merkezinde yoğunluk yaşandı.

27.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:16
Isparta'da havaların ısınmasıyla caddelerde yoğunluk arttı
Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte haftanın ilk günü şehir merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle banka ve PTT önünde uzun kuyruklar oluşurken, haftalardır sakin olan yollarda araç trafiğinin de arttığı görüldü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte haftanın ilk gününde vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Kentin en hareketli yerlerinden Mimar Sinan Caddesi ile Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaş yoğunluğu yaşandı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sessiz olan yollarda da araç trafiği arttı. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak güneşin tadını çıkarırken, bazıları da çimlerde oturmayı tercih etti.

PTT ve banka önlerinde yoğunluk

Kentte en fazla yoğunluk bankalar ile PTT önünde yaşandı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle PTT önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşların sıralarını oturarak bekledikleri görüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Banka, PTT, Güncel, Haber
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