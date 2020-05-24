Isparta'da hayat durdu

Isparta'da hayat durduISPARTA'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde vatandaşlar sabah 10.00 - 17.00 saatleri arasında market, fırın alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü.

24.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:46
Isparta'da hayat durdu
ISPARTA'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde vatandaşlar sabah 10.00 - 17.00 saatleri arasında market, fırın alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Cadde ve sokaklar sessizliğine büründü. Emniyet ekipleri kentin en yoğun caddelerinde araçları tek tek durdurup kontrol etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkması yasağı dün başladı. Isparta'da ilk gün vatandaşlar 10.00- 17.00 saatleri açık olan market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını temin etti. Polis ekipleri şehir giriş- çıkışlarında kontrollerine devam ederken, kent merkezinde de uygulamalar yaptı. Normal zamanlarda kentin en yoğun caddeleri olan Mimar Sinan, Cumhuriyet ve 6 Mart'ta hem trafik hem de asayiş ekipleri tarafından uygulamalar gerçekleştirildi. Trafik ekipleri araçları tek tek durdurup, içindekilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Kaymakkapı Meydanı'nda ise belediye ekipleri çevre düzenlemesini sürdürdü. Yasağın 17.00'da başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar tekrar sessiz kaldı.
Isparta'da bayram boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında ekiplerin çalışmalarını devam ettireceği belirtildi. Isparta’da hayat durdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Sabah, Güncel, Haber

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