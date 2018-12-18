Isparta'da Hayvan Koruma Görevlilerine Eğitim

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitim programı düzenliyor.Isparta Belediyesi tarafından yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitim semineri düzenlenecek. Eğitim semineri 21 Aralık 2018 Cuma günü Isparta Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Salonunda saat 09.30'da başlayacak.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine ve aynı yönetmeliğin 18 ve 19'uncu maddelerine göre Isparta Belediyesi yerel hayvan koruma görevlilerine yönelik eğitim programı düzenleyecek.Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı doğrultusunda Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan eğitim programında katılımcılara, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve bu yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler ve hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili genel bilgiler verilecek. - ISPARTA