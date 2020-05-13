Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü

Isparta'da bir imam caminin bir kısmını dar gelirli vatandaşların yaralanabilmeleri için "hayır marketi"ne çevirdi.

13.05.2020 01:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:31
Isparta'da bir imam caminin bir kısmını dar gelirli vatandaşların yaralanabilmeleri için "hayır marketi"ne çevirdi.
Emre Mahallesi'ndeki Hacı Ali Gökgöz Camisi imam hatibi Hüseyin Öztürk, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla caminin bir bölümünü hayır marketine dönüştürdü.
Heyırseverlerin verdiği gıda, giyim gibi ürünler, buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İl Müftüsü Bayram Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma ve hayır ayı olduğunu söyledi.
Vatandaşların yardım ve hayır yapmak için adeta bir yarış içine girdiğini belirten Bayram, "Din görevlisi arkadaşımız ramazan marketi uygulaması başlattı. Duyanlar yardım etme konusunda elinden geleni yapıyor. Biz bu uygulamayı daha da genişletmek istiyoruz. Sadece bir ayda değil bundan sonra devamlı yapmak istiyoruz." dedi.
Camide görevli imam Hüseyin Öztürk ise Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenler, evine yiyecek götüremeyenler olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahipleri için camimizin bir kısmını hayır marketi olarak açtık. Yardımseverler bize getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu. Isparta’da imam caminin bir bölümünü ’hayır marketi’ne dönüştürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Öztürk, Isparta, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Esenyurt’taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Haber
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››Isparta'da imam caminin bir bölümünü 'hayır marketi'ne dönüştürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:52: İsrail, Haremi İbrahim'e bitişik vakıf arazilerine el konulmasını öngören karar metnini yayımladı - Haber 02:38: Libya ordusundan Hafter milisleri ve paralı askerlerin mevzilerine topçu atışı - Haber 02:30: ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu - Haber 02:26: Kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı - Haber 02:23: SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI - Haber 00:47: Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma - Haber 00:26: Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber